Сын разведчика, талантливый арабист. Дипакадемия о скончавшемся в Египте после РФ

В одной из больниц Каира на 69-м году жизни умер чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Кирпиченко. Эту информацию сегодня подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Кирпиченко был талантливым дипломатом и его уход стал большим потрясением для коллег.

«Очень жаль, что такие люди покидают нас, дипломатический корпус. Ему бы еще работать и работать. Но то, что ушел профессионал, талантливый дипломат – это неоспоримо. Его любовь к арабской культуре, изучению арабского, также он знал еще французский и английский, конечно, были заложены родителями», - сказал Сурма.

Собеседник НСН отметил, что отец дипломата – советский разведчик, генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко, мать – востоковед Валерия Кирпиченко.

«Воспитание в семье определило тон и вектор всей его дальнейшей жизни. В 1973-м году он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО, тут же был принят на работу в МИД, где прошел большую и серьезную школу, еще ту советскую школу подготовки кадров. Самое уникальное, что он совмещал пост полпреда России при Лиге арабских государств (ЛАГ). Это довольно серьезная позиция, потому что мы помним, как там работал Евгений Максимович Примаков. Я думаю, что Сергей Вадимович как раз получил тот опыт, который был заложен той школой арабистов, что позволило ему талантливо выступать и в качестве посла, и в качестве полпреда при ЛАГ. Конечно же, для российской дипломатии это серьезная утрата», - отметил Сурма.

В течение своей карьеры Кирпиченко занимал различные должности в Центральном аппарате, в конце 90-х стал первым заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки, далее был чрезвычайным полномочным послом России в ОАЭ, Ливии, Сирии, с 2011 года стал послом РФ в Египте.

