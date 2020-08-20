Сын погибшего в ДТП увеличил сумму иска к Ефремову

Старший сын курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с джипом актёра Михаила Ефремова, увеличил сумму иска к обвиняемому. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Захарова Сергея Аверцева.

Изначально сумма иска составляла 6,5 миллиона рублей. Однако Захарова возмутило поведение Ефремова в суде, в котором он усмотрел хамство и оскорбления в свой адрес, отметил адвокат. Теперь он требует компенсации в размере 7,5 миллиона рублей.

Заседания по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют Ефремова, прошли 18 и 19 августа. Накануне в суде заслушали свидетелей защиты обвиняемого, в том числе ресторатора Татьяну Беркович, которую, по данным ТАСС, следствие проверяет по подозрению в сбыте наркотиков Ефремову.

