Сын Лукашенко Николай сыграл соло на фортепиано в песне «Песняров»
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на концерте «Марафон единства» в Минске исполнил партию на фортепиано в песне группы «Песняры». Об этом сообщает БЕЛТА.
Николай Лукашенко сыграл соло в композии «Молитва».
Также на концерте выступили 14-летний певец Иван Мальцев, дипломант Специального фонда президента скрипач Станислав Павлов, лауреат медали Франциска Скорины экс-участник «Песняров» Петр Елфимов.
Николаю Лукашенко 20 лет, по данным СМИ, он занимается музыкой с девятилетнего возраста.
Ранее Канада добавила младшего сына Александра Лукашенко в санкционный список, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве автоцистерны в Пакистане погибли шесть человек
- СМИ: Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле
- СМИ: Переговоры по урегулированию на Украине начнутся в апреле-мае
- СМИ: Пожар в турецком отеле Grand Kartal мог начаться из-за включенного гриля на кухне
- В Ростове-на-Дону произошел пожар в административном здании СИЗО-1
- Депутат Госдумы призвал запретить продажи украинских конфет на маркетплейсах в РФ
- Компания из Китая запустит массовое производство роботов-гуманоидов
- Сын Лукашенко Николай сыграл соло на фортепиано в песне «Песняров»
- Правительство поддержало визовые послабления для переезжающих в РФ соотечественников
- В селе в Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru