Сын Лукашенко Николай сыграл соло на фортепиано в песне «Песняров»

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на концерте «Марафон единства» в Минске исполнил партию на фортепиано в песне группы «Песняры». Об этом сообщает БЕЛТА.

Николай Лукашенко сыграл соло в композии «Молитва».

Также на концерте выступили 14-летний певец Иван Мальцев, дипломант Специального фонда президента скрипач Станислав Павлов, лауреат медали Франциска Скорины экс-участник «Песняров» Петр Елфимов.

Николаю Лукашенко 20 лет, по данным СМИ, он занимается музыкой с девятилетнего возраста.

Ранее Канада добавила младшего сына Александра Лукашенко в санкционный список, напоминает 360.ru.

