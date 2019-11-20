Сын Джигарханяна рассказал о романе с бывшей женой Вадима Казаченко

Сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об отношениях на расстоянии. Сын знаменитого российского артиста на протяжении многих лет живет в Штатах. Однако недавно стало известно, что Джигарханян младший состоит в отношениях с бывшей супругой певца Вадима Казаченко Ольгой. Как рассказал Павел в эксклюзивном интервью сайту KP.Ru, отношения с девушкой развиваются «скачкообразно». Такую нестабильность Джигарханян младший связал с его частым отсутствием.

Однако он также сообщил, что в последнее время все чаще бывает в Москве и время его пребывания также увеличивается. Вместе с тем он отметил, что это не как не связано с ревностью своей второй половины. Павел отметил, что поскольку сам не является ярым приверженцем моногамии, требовать того де от возлюбленной тоже не может.

