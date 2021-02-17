Сын Боярского назвал дату выписки актёра из больницы
Народный артист России Михаил Боярский будет выписан из больницы уже сегодня, его жизнь и здоровье не вызывают опасений у медиков. Об этом сообщил сын актёра, депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, уже накануне состояние его отца нормализовалось.
Сергей Боярский также подтвердил РИА Новости, что речи о коронавирусе не идёт. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
Михаил Боярский был доставлен по скорой в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью в минувший понедельник, напоминает RT. Бригаду врачей вызвала его супруга, актриса Лариса Луппиан.
10 дней назад актёр сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- СМИ: Боевики в Нигерии напали на колледж и захватили заложников
- Госдума разрешила ФСИН блокировать сотовую связь в тюрьмах
- Неверов призвал на 23 февраля возложить цветы к мемориалам вместо митингов
- Путин заявил, что национализм вредит русским и России
- Госдума наделила ЦИК правом блокировать незаконную агитацию в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru