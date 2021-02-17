Сын Боярского назвал дату выписки актёра из больницы

Народный артист России Михаил Боярский будет выписан из больницы уже сегодня, его жизнь и здоровье не вызывают опасений у медиков. Об этом сообщил сын актёра, депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, уже накануне состояние его отца нормализовалось.

Сергей Боярский также подтвердил РИА Новости, что речи о коронавирусе не идёт. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Михаил Боярский был доставлен по скорой в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью в минувший понедельник, напоминает RT. Бригаду врачей вызвала его супруга, актриса Лариса Луппиан.

10 дней назад актёр сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса.

