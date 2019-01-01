Свыше тысячи бургеров в час будут готовить участники «Бургерфеста»

До полутора тысяч бутербродов котлетой в час будут готовить участники «Бургерфеста», который пройдёт завтра в Парке Горького на Пушкинской набережной. Как сообщает пресс-служба центрального парка столицы, в среднем на приготовление одного бургера уходит около 4 минут. Завтра на фестивале будут открыты 40 точек питания.

Мероприятие приурочено к Международному дню гамбургера. Посетители получат возможность попробовать бургеры известных сетевых заведений, правда, не бесплатно. Как сообщает Москва 24, почти все участники фестиваля подготовили для гостей скидки, а кто-то разработал специальное меню.

На дегустацию будут также представлены бутерброды, созданные по авторским рецептам. Праздник будет продолжаться с 11 часов утра до 10 вечера. Помимо гастрономической составляющей запланирована и концертная программа.

Праздник гамбургера приходится 27 июля. В этот день в 1900 году гражданин США Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене первый в мире гамбургер, представлявший собой бутерброд из двух ломтиков хлеба, говяжьей котлеты, листа салата и кетчупа.

