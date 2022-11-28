Свыше четырех тысяч человек подали заявки на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах

Набор сотрудников для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах продолжается в Москве, с момента старта программы уже поступило более четырех тысяч заявок на должности врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, более двух тысяч заявок было получено от врачей различных специальностей.

«Наибольшее количество заявок прислали врачи-хирурги и врачи-анестезиологов-реаниматологов – порядка 340 и более 280 соответственно. На третьем месте по активности – врачи-терапевты, которые подали более 230 заявок. Также активно откликаются на вакансии акушеры-гинекологи и врачи-травматологи-ортопеды – от них на сайт проекта поступило в общей сложности порядка 350 заявок. Кроме того, пришло более тысячи заявок на должности среднего медицинского персонала», — отметила Ракова.

Заммэра указала, что абсолютное большинство заявок – около 3,4 тысячи – поступило из Москвы и Подмосковья.

Подать заявку на интересующую вакансию можно на сайте командапервых.москва. Для соискателей также открыта горячая линия: в случае возникновения вопросов они могут обратиться по телефону +7 499 144-00-31. К работе в шести скоропомощных стационарных комплексах столицы планируется привлечь дополнительно около двух тысяч человек, в том числе 500 врачей, около тысячи сотрудников из числа среднего медицинского персонала, около 500 административных работников.

Отбор кандидатов на должности медработников проходит в несколько этапов: оценка резюме, телефонное интервью, независимая профессиональная оценка компетенций, собеседование с представителем работодателя. На заключительном этапе проводится групповое посещение одного из стационаров, на базе которого создается скоропомощной комплекс.

Оценочная база включает задания и тесты, при ее разработке были учтены современные требования и стандарты, принятые в соответствующих областях медицины. Также будущие сотрудники скоропомощных комплексов пройдут комплексную образовательную программу, включающую узкоспециализированные модули для врачей и среднего медперсонала, различные тренинги по отработке коммуникативных навыков, принципам организации работы в ССК и ряду других направлений.

