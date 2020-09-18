Свыше 300 НКО соцсферы подали заявки на гранты правительства Москвы

С момента старта 1 сентября отраслевого конкурса грантов «Москва – добрый город» для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) проектные заявки на участие в нём подали уже более 300 НКО. Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, город старается выстроить эффективную модель работы с НКО, многие из которых владеют определенным уровнем экспертной оценки и являются разработчиками уникальных социальных практик. Поддержка правильных и нужных социальных инициатив повысит доступность качественных услуг для горожан, подчеркнула Ракова.

Приём заявок в личном кабинете на сайте проекта «Москва – добрый город» продолжается до 30 сентября.

Конкурс грантов для НКО социальной сферы проводят в Москве во второй раз. В 2019 году поддержку получили 149 социальных проектов, которые помогли более 10 тысячам москвичей, сообщается в материал столичной мэрии.

