Свыше 1500 юных москвичей прошли в полуфинал чемпионата KidSkills

Свыше полутора тысяч детей прошли в полуфинал чемпионата KidSkills в российской столице - 796 команд. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы. Все участники конкурса - дошкольники и ученики младших классов. В ходе отборочного тура ребята должны были подготовить свои проекты и загрузить их на официальный сайт чемпионата.

Теперь юным москвичам необходимо будет выполнить задания по одной из десяти дисциплин. Среди них - инженерия космических систем», создание прототипов, кулинария, управление беспилотниками, технология VR/AR, робототехника.

Как отмечает АГН «Москва», в финал состязаний выйдут 20 команд по каждой дисциплине. Заключительный этап конкурса состоится с 18 ноября по 18 декабря. Чемпионат KidSkills впервые был проведен в прошлом году. Тогда в программе было только пять направлений.

