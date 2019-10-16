Свыше 10 тыс заявок подано на конкурс «Лидеры России 2020» в разделе «Наука»

Свыше 10 тысяч заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» в разделе «Наука». Об этом сообщил наставник данной специализации, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Он напомнил, что до окончания приема заявок на участие во флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» осталось 11 дней – регистрация будет проходить до 27 октября.

Отбор участников на конкурс проводится в ходе многоступенчатой системы мероприятий, на которых оценивается уровень развития управленческих навыков соискателей. Старт заявочной кампании третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» был дан 4 октября на первом заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Владимира Путина.

За два предшествующих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч. За это время назначения на высокие должности получили 150 Лидеров России. В том числе, двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

В новом сезоне в конкурсе появились три профессиональные специализации – «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». К участию в конкурсе приглашаются как работники научной и образовательной сферы, так и представители смежных областей: сотрудники технологических компаний, представители инновационной сферы.

Победители и финалисты конкурса по специализации «Наука» получат возможность занять должности в ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях, управленческие позиции в профильном министерстве, а также в регионах, в которых реализуются программы развития научно-образовательных центров.

Триста финалистов основного конкурса «Лидеры России» получат по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов.

