Священник рассказал об отношении церкви к дате «пятница, 13-е»

Священник, бакалавр богословия Денис Батарчук заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) никогда не выделяла «пятницу 13-е», сообщает Ura.ru.

Батарчук отметил, что «пятница 13-е» - это скорее фольклор, «не имеющий отношения к священному писанию и приданию».

Священник добавил, что эта дата пришла вместе с днём всех святых Хэллоуином. «Просто приняли еще один праздник, ну или событие веселое», - подчеркнул Батарчук.

«Пятница 13-е», благодаря многочисленным суевериям и мифам, считается днём, в который особенно стоит ждать различных неприятностей и остерегаться неудач. Исследователи считают, что эти приметы возникли на рубеже XIX-XX веков.

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ФОТО: pixabay.com
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