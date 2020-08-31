Свидетель заявил о неизвестном, севшем в авто Ефремова перед ДТП
Второй свидетель защиты Михаила Ефремова Леван Бадасян утверждает, что видел, как некий гражданин садился на заднее сиденье внедорожника Ефремова в вечер аварии. Об этом Бадасян заявил на заседании Пресненского районного суда Москвы, передает РИА Новости.
Бадасян рассказал, что 8 июня после девяти вечера он ходил за сигаретами в Плотников переулок в центре столицы, где реализовывали табачную «контрабанду». Там он увидел «высокого мужчину в бейсболке», который сел на заднее сиденье Jeep Grand Cherokee с блатными номерами.
При этом, по словам свидетеля, в этот момент в салоне машины никого больше не было. Бадасян также рассказал, что по личной инициативе связался с адвокатом Ефремова. С Эльманом Пашаевым его свела блогер Васильева. Свидетель отказался озвучить в суде номер телефона продавца сигарет, сославшись на то, что не хочет подставлять человека.
Ранее сегодня в суде Ефремов заявил, что в пьяном виде никогда не садился за руль. Он попросил провести биологическую экспертизу лобового стекла его внедорожника. Адвокаты актёра рассчитывают, что такая экспертиза даст возможность понять, был ли актер за рулем в момент ДТП.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Синоптики предупредили о «малиновой» жаре в регионах РФ
- Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте
- Орешкин пообещал спад безработицы после пика в июле - августе
- Свидетель заявил о неизвестном, севшем в авто Ефремова перед ДТП
- Песков обозначил сроки визита Лукашенко в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru