Свидетель заявил о неизвестном, севшем в авто Ефремова перед ДТП

Второй свидетель защиты Михаила Ефремова Леван Бадасян утверждает, что видел, как некий гражданин садился на заднее сиденье внедорожника Ефремова в вечер аварии. Об этом Бадасян заявил на заседании Пресненского районного суда Москвы, передает РИА Новости.

Бадасян рассказал, что 8 июня после девяти вечера он ходил за сигаретами в Плотников переулок в центре столицы, где реализовывали табачную «контрабанду». Там он увидел «высокого мужчину в бейсболке», который сел на заднее сиденье Jeep Grand Cherokee с блатными номерами.

При этом, по словам свидетеля, в этот момент в салоне машины никого больше не было. Бадасян также рассказал, что по личной инициативе связался с адвокатом Ефремова. С Эльманом Пашаевым его свела блогер Васильева. Свидетель отказался озвучить в суде номер телефона продавца сигарет, сославшись на то, что не хочет подставлять человека.

Ранее сегодня в суде Ефремов заявил, что в пьяном виде никогда не садился за руль. Он попросил провести биологическую экспертизу лобового стекла его внедорожника. Адвокаты актёра рассчитывают, что такая экспертиза даст возможность понять, был ли актер за рулем в момент ДТП.

