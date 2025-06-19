Свежий выпуск «Вечерней Москвы» представили в рамках ПМЭФ
Свежий выпуск «Вечерней Москвы» был представлен на стенде столичного правительства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он стал одним из самых крупных на форуме. Все желающие получили возможность ознакомиться, в том числе, с московскими проектами и разработками в экономике, транспорте, промышленности, строительстве и культуре.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее на ПМЭФ обсудили, как бизнес меняет мир медиа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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