Свалка химотходов под Питером не послушалась президента

Речь идет о поселке Кузьмолово в нескольких километрах от Санкт-Петербурга. Там расположен Радиационный комплекс, который ранее входил в состав Российского научного центра «Прикладная химия». Решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС из-за смены собственника объекта.

Региональные власти поспешили заверить, что ситуация не представляет опасности для местных жителей. Решение техническое, оно необходимо для того, чтобы поставить перед Росимуществом вопрос об определении специального пользователя объекта:

«Решение о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово является техническим. В ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ " Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включен в перечень объектов приватизации», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

О том, что объект в Кузьмолово не представляет угрозы населению, уже заявили и вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин, и региональный главк МЧС, и управление Роспотребнадзора. По данным последнего, радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено. На территории введен постоянный контроль и отбор проб, задействованы датчики мониторинга радиационной обстановки в Кузьмолово.

Однако для экспертов, знакомых с ситуацией в Кузьмолово, она выглядит далеко не столь радужной. Чем занимался в советские годы этот институт под Санкт-Петербургом, напомнил в эфире НСН бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь:

«В том числе - военными разработками, поэтому эта вся военная химия лежит в земле перемешанная. Там есть гептил, ракетное топливо, есть мышьяк, есть свинец - это тяжелые металлы, и эта свалка химических отходов находится на реке в центре города. Видимо, кто-то ждет, когда это все уйдет в Неву и в [Финский] залив».

Из интервью с Олегом Митволем выяснилась прелюбопытная деталь – президент Владимир Путин в курсе проблемы и даже давал поручение ее решить:

«Президент обращал внимание, когда проезжал мимо этого бывшего института на корабле, и там вопрос этот поднимался. Но, к сожалению, даже то поручение президента до сих пор не выполнено. Все это лежит на месте. Я, честно говоря, не понимаю, что нужно сделать после этого. Не знаю, какое должностное лицо находится выше, кто выше президента. Видимо, президент думает, что его поручение выполнено, а ему просто об этом не докладывают».

И правда, кто тот храбрец, кто игнорировал поручение главы государства? Перефразируя известное высказывание сталинских времен, у каждой проблемы есть имя, фамилия и должность. Свалка же сама себя не ликвидирует.

