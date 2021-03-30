Сваха Сябитова посоветовала относиться к мужчинам как к консервам

Телеведущая, «всенародная сваха России» Роза Сябитова призвала относиться к мужчине «как к консервной банке», прежде всего обращая внимание не на внешний вид, а на человеческие качества.

«Ведь всем известно, что упаковка может быть без единого внешнего изъяна, но сроки ее годности будут сильно просрочены и в ней окажется протухший продукт. Вот и с людьми так же: мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом», — написала Сябитова в Instagram.

Телеведущая отметила, что важно учитывать «то, что скрыто внутри» — мышление, поведение, биографию человека, и не стремиться к идеальности внешних форм.

