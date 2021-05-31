Супруга губернатора Брянской области заработала в 180 раз больше мужа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 2020 году заработал 5,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию чиновника.

Согласно документу, который размещён на сайте правительства региона, у губернатора есть три земельных приусадебных участка и два жилых дома, а также квартира площадью 112 квадратных метров, которая находится в безвозмездном бессрочном пользовании.

Супруга губернатора Ольга Богомаз, возглавляющая КФХ «Богомаз», в 2020 году заработала в 180 раз больше своего мужа - более 978 миллионов рублей. Она владеет 137 земельными участками для сельского хозяйства, а также строениями, оборудованием и сельхозтехникой, и десятками грузовиков КамАЗ.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин за 2020 год заработал 9 994 692 рублей, сообщает Ura.ru. Согласно его декларации о доходах, у него есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а также два автомобиля «Волга», «Нива» и прицеп «Скиф».

