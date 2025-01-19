«Суперджет» вернулся в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси

Самолет "Сухой Суперджет", следовавший в Саранск, вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом сообщает ТАСС.

Летевший в Ереван самолет аварийно сел в Минводах

Через час после вылета, в 20:50 мск, самолет, на борту которого находятся 72 человека, успешно приземлился в московском аэропорту.

17 января летевший в Ереван самолет аварийно сел в Минводах, сообщает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваШереметьевоСамолет

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