Сумма штрафов в отношении признанного иноагентом «Радио Свобода» достигла 19 млн рублей
Сумма штрафов в отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (в России признана организацией, выполняющей функции иноагента) за отсутствие соответствующей маркировки своих материалов достигла 19,3 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Маркировка материалов СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должна производиться в соответствии со статьей 25.1 закона "О средствах массовой информации". В Роскомнадзоре заявили, что за отказ выполнять требования закона на организацию составлено 195 протоколов по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ.
Протоколы составлены как на само СМИ, так и на гендиректора ООО "РСЕ/РС" Андрея Шарого. Причиной для штрафа стало не только отсутствие, но и ненадлежащее качество маркировки. Всего мировой суд рассмотрел 71 дело. В Роскомнадзоре рассказали, что дела по данному нарушению возбуждаются в отсутствии представителей организации.
Агентство со ссылкой на гендиректора медиакорпорации Шарого передает, что в организации планируют обжаловать штрафы, поскольку считают их "необоснованными". 5 февраля текущего года на сайте проекта было указано, что первые штрафы обжалованы в Тверском суде Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru