Сугробы в Москве превысили климатическую норму на 20%
Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму на 20%, достигнут отметки в 30 сантиметров, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
По его словам, циклон только за минувшую ночь высыпал на регион от 1 до 7 мм осадков.
Температура в Москве вновь понизится до минус 20 к выходным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». Он отметил, что морозы вернутся в столицу после резкого потепления – 11 января температура поднимется до одного градуса выше нуля, в пятницу уже будет минус 16 градусов. В среду и четверг также ожидается снегопад, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru