Суд рассмотрит вопрос об аресте Фургала в закрытом режиме

Басманный суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого убийствах в 2004 и 2005 годах. Об этом заявил судья Артур Карпов, таким образом удовлетворив просьбу следователя, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Фургала доставили в Басманный суд Москвы, где пройдет заседание по избрании ему меры пресечения, подчеркивает РИА ФАН.