Суд рассмотрит вопрос об аресте Фургала в закрытом режиме

Басманный суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого убийствах в 2004 и 2005 годах. Об этом заявил судья Артур Карпов, таким образом удовлетворив просьбу следователя, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Фургала доставили в Басманный суд Москвы, где пройдет заседание по избрании ему меры пресечения, подчеркивает РИА ФАН.

Обвинения из нулевых: хабаровского губернатора подозревают в организации убийств

Напомним, губернатор Хабаровского края был задержан накануне, 9 июля. Фургалу предъявили обвинения в организации убийств и в покушении на убийство. По версии следствия, он причастен к убийствам бизнесменов, совершенным ОПГ в 2004–2005 годы в Хабаровском крае и Амурской области, сообщает RT. Фургал вину не признает.

Между тем, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН напомнил о трагедии в Хабаровском крае, которая произошла почти год назад и ответственность за которую, как утверждает Трунов, несёт губернатор Сергей Фургал. Речь о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском на базе отдыха «Холдоми», в котором погибли 4 детей и ещё 12 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗадержаниеГубернаторХабаровский КрайСергей Фургал
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