Судмедэксперту по делу «пьяного мальчика» назначили исправительные работы

Эксперта Михаила Клейменова, проводившего экспертизу по громкому делу «пьяного мальчика», суд признал виновным в халатности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Отмечается, что специалист произвел изъятие образца крови погибшего в ДТП мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. В результате тест показал в крови ребёнка 2,7 промилле. Для подтверждения или опровержения факта прижизненного употребления ребенком спиртного Клейманов должен был сделать биохимическое исследование. Однако эксперт, обнаружив столь высокую дозу алкоголя в крови мальчика, не стал проводить дальнейшее исследование, пишет «Свободная пресса».

Как показали дальнейшие исследования, на самом деле ребёнок в момент аварии был трезв, а следы алкоголя в его крови появились посмертно.

Суд назначил Клейменову наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года во дворе дома в Балашихе.

Ранее завкафедрой судебно-медицинской экспертизы МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин заявил в эфире НСН, что Клейменов допустил грубое нарушение процедуры.

