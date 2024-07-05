«Судьи и учителя»: Юрист рассказала о случаях наказания за внешний вид
Людмила Харитонова заявила НСН, что в России уже сегодня наказывают судей и учителей за внешний вид, доводить дело до абсурда и вводить дресс-код для артистов не нужно.
В России уже сегодня наказывают судей и учителей за внешний вид, порой скандалы доходят до абсурда, заявила юрист, партнер Юридической Компании "Зарцын и партнеры" Людмила Харитонова в пресс-центре НСН.
«Бывали ситуации в юридической практике, когда за внешний вид наказывали. Есть скандалы или обсуждения, например, об уместности внешнего вида судей… Или, все мы помним скандалы, связанные с учителями, которые на пляже позволяли себе быть в купальниках, после этого их увольняли из школ и так далее. Это как раз та грань абсурда, которую мы можем добавить в жизнь общества, если мы примем подобный закон для артистов. Повторюсь, что юрист, который приходит на судебное заседание в шортах – это плохо, потому что он не находится на пляже, везде должна быть грань разумного», - рассказала она.
Регулирование законом дресс-кода артистов приведет к абсурду и ограничит творчество, заявил ранее гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников в пресс-центре НСН.
Минкультуры ранее поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.
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