Судебные приставы провели работу над ошибками

Еще двум слушателям НСН «Кривая линия» помогла восстановить справедливость. Как мы рассказывали ранее, Татьяна Анисимова из Тамбова с 2018 года добивалась от судебных приставов снятия ошибочно наложенных ограничений на свой автомобиль. Исполнительное производство было возбуждено на совершенно посторонних лиц, но арестовали почему-то машину Татьяны. Более того, это дело было закрыто год назад, однако распоряжаться своим имуществом жительница Тамбова не могла. До вмешательства «Кривой линии НСН».

На следующий день после запроса НСН судебные приставы вынесли постановление об отмене ошибочно наложенных ограничений. Более того, как следует из официального ответа, «…по изложенной в запросе информации в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области проводится проверка».

В разговоре с корреспондентом НСН Татьяна не сдерживала своей радости и удивления, что вопрос решился в считанные дни.

В более сложной ситуации оказался Александр Казанцев, обратившийся в «Кривую линию». Воронежскими приставами с банковского счета Александра была списана задолженность его полного тезки. Многолетние попытки добиться возврата денег ни к чему не привели. Заявление о включении в реестр двойников и обращение в прокуратуру тоже не помогли. На наш запрос УФССП по Воронежской области откликнулось весьма оперативно. Правда, как выяснилось, деньги г-на Казанцева уже давно были переведены на счет ООО «ГУЖФ», которому задолжал его двойник. Но «работа над ошибками» уже началась. Как сообщили НСН в УФССП по Воронежской области «…в адрес ООО "ГУЖФ" направлено требование о возврате денежных средств на депозитный счет Ленинского РОСП как ошибочно взысканных для дальнейшего возврата в адрес Казанцева Александра Сергеевича».

НСН ожидает от Александра Казанцева информации об окончательном решении проблемы в ближайшее время.