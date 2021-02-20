ФССП лидирует по числу жалоб в «Кривую линию» НСН

Наибольшее количество жалоб «Кривую линию» НСН приходится на долю Федеральной службы судебных приставов среди всех ведомств. Многие сообщения похожи как две капли воды. Причем регион никакого значения не имеет.

Так, житель Казани Алексей Беляков уже несколько лет не может снять с учета свой автомобиль. Виной тому действия судебных приставов, которые ошибочно наложили запрет на совершение регистрационных действий не на ту машину. Люди, по которым ведется исполнительное производство, вообще никакого отношения к имуществу Алексея не имеют. Приставы свою ошибку признают и обещают исправиться. И так на протяжении долгих четырех лет.

В точно такую же ситуацию попала и Татьяна Анисимова из Тамбова. С 2018 года она добивается от судебных приставов снятия ошибочно наложенных ограничений на свой автомобиль. Исполнительное производство было возбуждено на совершенно посторонних лиц, но арестовали почему-то машину Татьяны. Более того, это дело уже закрыто год назад. Но распоряжаться своим имуществом жительница Тамбова не может до сих пор.

Практика показывает, что для решения этих проблем много времени не требуется. После вмешательства «Кривой линии НСН» в точно такую же историю жителя Тверской области Алексея Федорова судебные приставы исправили свои ошибки в течение трех дней.



