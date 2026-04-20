Суд заочно арестовал за мошенничество бывшего вице-президента ВТБ
Столичный Мещанский суд заочно арестовал бывшего вице-президента ВТБ, экс-сенатора Александра Тер-Аванесова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Тер-Аванесов заключили под стражу на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам при экстрадиции или депортации в Россию или с момента его фактического задержания в РФ. Отмечается, что фигуранту заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что Тер-Аванесов причастен к разбирательству против экс-замминистра по строительству Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой. В деле идет речь о мошенничестве с государственными контрактами на строительство военных объектов, бывший сенатор проходит в качестве обвиняемого. Тер-Аванесов был объявлен в розыск.
