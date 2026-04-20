Представителя руководства брянского МЧС задержали за превышение полномочий

Неназванное должностное лицо из числа руководящего состава управления МЧС по Брянской области задержали за превышение полномочий. Об этом заявило региональное управление ФСБ.

Противоправную деятельность фигуранта выявили и пресекли ФСБ совместно с УЭБ и ПК УМВД по области при участии Главного управления собственной безопасности МЧС.

Отмечается, что должностное лицо «причастно к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры».

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслава Коробейникова задержали по делу о крупной взятке.

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
