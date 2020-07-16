Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест Сафронова
Московский городской суд в закрытом режиме будет рассматривать пелляционные жалобы на арест советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат суда. Там уточнили, что сторонних посетителей и представителей СММ допустят в зал только до оглашения постановления.
Иван Сафронов был задержан 7 июля, а затем помещён в следственный изолятор до 6 сентября. В Федеральной службе безопасности утверждают, что советник руководителя «Роскомоса» передавал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России и оборонном комплексе спецслужбе Чехии. Конечным получателем была разведка США.
Свою вину Сафронов отказывается признать. В космическом ведомстве настаивают, что его задержание не связано с нынешней должностью. До этого он работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». Он освещал военно-космическую тематику.
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