Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области принял решение о взыскании с предпринимателя Павла Грудинина 1,66 миллиарда рублей. Эти деньги он обязан возвратить акционерам Совхоза имени Ленина, который возглавляет. Как сообщает Life.ru, постановление огласил судья Рустам Бирюков.

Согласно иску, с Грудинина требовали два миллиарда рублей. Суд пришёл к выводу, что бизнесмен незаконно реализовал около 20 гектаров земли совхоза. В итоге они были перепроданы компании IKEA. Авторы иска посчитали, что сделка принесла подмосковному сельхозпредприятию значительные убытки: 1,1 миллиарда фактического ущерба и около одного миллиарда рублей упущенной выгоды.

Ранее суд города Видное принял решение передать бывшей супруге Грудинина две трети совместно нажитого имущества, том числе, почти 42% акций совхоза. Сам предприниматель, долгое время живший неофициально на две семьи, пытается через суд лишить бывшую жену статуса инвалида.

