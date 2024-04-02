Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
Более 233 миллионов рублей взыскано с бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Сергея Тырцева и связанных с ним лиц. Решение вынес Свободненский городской суд Амурской области, информирует региональная прокуратура.
Экс-чиновника обязали возместить незаконно полученные доходы от предпринимательской деятельности. По данным надзорного ведомства, он, занимая должности вице-премьера Амурской области и замглавы Минвостокразвития не прекращал заниматься бизнесом через родственников и доверенных лиц.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по требованию прокуратуры суд вынес решение об аресте 15 жилых помещений, четырёх участков земли, здания гостиницы в центре города и автомобиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru