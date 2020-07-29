Суд вынес приговор экс-главе РАО Федотову по делу о мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову. Экс-чиновник признан виновным по двум эпизодам мошенничества на общую сумму 774 миллиона рублей. Наказание ему назначено в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Дело Федотова рассматривалось в особом порядке, поскольку он ранее заключил досудебное соглашение со следствием, передает ТАСС. Ранее он уже был приговорён к 1,5 году колонии по делу о мошенничестве. Новое наказание назначено путём частичного сложения. В срок ему зачтено время, проведенное в следственном изоляторе с декабря 2018 года, из расчета день за 1,5.

Суд признал, что Федотов был автором преступного плана и лично возглавлял преступную группу. Соучастники подыскивали музыкальные произведения, которые практически нигде не воспроизводились, перечисляли денежные средства за это на свои счета, после чего обналичивали их.

По уголовному делу проходят ещё четверо обвиняемых. Это мать Федотова, глава управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова, сотрудница Общества Анжела Агейкина, а также бизнесмен Володия Назгашвили. Первые трое приговорены к четырем годам условно, последний - к трем годам условно.

Суд учёл деятельное раскаяние каждого из них, частичное погашение ущерба, наличие на иждивении детей-инвалидов и состояние здоровья. Сообщается, что Сергей Федотов с трудом передвигался в зале суда с тростью. Иск потерпевшей стороны в лице РАО будет рассмотрен в гражданском судопроизводстве.

