Суд вынес приговор 14 обвиняемым по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo
Парижский суд присяжных приговорил 14 человек к тюремному заключению по делу о терактах, совершённых в 2015 году в редакции издания Charlie Hebdo, в пригороде Монруж и парижском кошерном супермаркете. Об этом сообщает агентство Reuters.
Слушания процесса о терактах начались в сентябре текущего года. Обвиняемыми по делу проходили 14 человек, оказывавшие ту или иную помощь террористам Шерифу и Саиду Куаши и Амеди Кулибали, ликвидированным силовиками в январе 2015 года.
Ключевого обвиняемого Али Риза Пола признали виновным в соучастии в терактах братьев Куаши и приговорили к 30 годам тюрьмы.
Вдову одного из убитых террористов Хаят Бумеддьен также приговорили к 30 годам заключения, признав её виновной в финансировании терроризма и участии в преступном сообществе. Как сообщают французские СМИ, женщина ещё до терактов бежала в Сирию, и суд вынес решение заочно.
Наставника Кулибали Мохамеда Белусина заочно приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в соучастии в преступлениях террориста. Сообщается, что он также бежал в Сирию и предположительно погиб.
Ещё троих фигурантов, обвинённых в участии в террористическом обществе, приговорили к 18, 20 и 13 годам заключения. Также шестеро обвиняемых участников преступного сообщества получили меньшие сроки, поскольку присяжные не увидели террористического мотива в их действиях.
Террористы напали на офис французского журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Причиной атаки стали опубликованные карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, в том силе двое сотрудников полиции.
На следующий день в пригороде Парижа Монруже преступник убил сотрудницу полиции. Этот же злоумышленник днём позже ворвался в один из кошерных супермаркетов французской столицы. Преступник захватил заложников и начал стрельбу. Погибли четыре человека.
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