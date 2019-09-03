Суд вынес первый обвинительный приговор по делу о беспорядках в Москве

Тверской районный суд Москвы вынес первый приговор одному из участников несогласованной акции 27 июля в центре столицы. Иван Подкопаев признан виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Он лишён свободы на три года, с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает RT.

При этом, прокурор просил приговорить его к трём годам и четырём месяцам. Сам обвиняемый признал, что нарушил закон, поэтому слушание в суде шло в особом порядке. Ранее стало известно, что Следственный комитет снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.

