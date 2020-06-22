Суд вынес новый приговор по делу «Сети»

Второй Западный окружной суд в Санкт-Петербурге вынес приговор двоим участникам признанной террористической организации «Сеть». Виктор Филинков и Юлия Бояршинова отправлены в колонию общего режима на 7 и 5,5 лет соответственно.

Сторона государственного обвинения запрашивала для подсудимых 6 и 9 лет лишения свободы, отмечает RT.

В феврале этого года суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» срокам заключения от 6 до 18 лет

