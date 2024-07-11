Суд в Туве приостановил работу лагеря «Чагытай» после массового отравления детей

Число госпитализированных в результате отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай. По его словам, состояние детей уже заметно улучшилось, все дети находятся в хорошем настроении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава республики поручил Министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере и оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, передает «Радиоточка НСН».

