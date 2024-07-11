Суд в Туве приостановил работу лагеря «Чагытай» после массового отравления детей
Тандинский районный суд приостановил работу оздоровительного лагеря «Чагытай» в Туве после массового отравления детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На данный момент работа лагеря приостановлена на 12 суток. Предварительное расследование показало, что дети ели еду, которая не была указана в утвержденном меню учреждения. Газировку, чипсы и прочие неполезные продукты в лагерь привезла именно администрация.
Число госпитализированных в результате отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай. По его словам, состояние детей уже заметно улучшилось, все дети находятся в хорошем настроении.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава республики поручил Министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере и оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru