Суд в Туве приостановил работу лагеря «Чагытай» после массового отравления детей

Тандинский районный суд приостановил работу оздоровительного лагеря «Чагытай» в Туве после массового отравления детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент работа лагеря приостановлена на 12 суток. Предварительное расследование показало, что дети ели еду, которая не была указана в утвержденном меню учреждения. Газировку, чипсы и прочие неполезные продукты в лагерь привезла именно администрация.

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Число госпитализированных в результате отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай. По его словам, состояние детей уже заметно улучшилось, все дети находятся в хорошем настроении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава республики поручил Министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере и оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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