Суд в Техасе оправдал американца, который 20 лет ждал смертной казни

Уголовный апелляционный суд в американском штате Техас снял обвинения с мужчины, который почти 20 лет ожидал смертной казни и пытался доказать непричастность к совершенному в 1977 году преступлению. Об этом сообщает CNN.

Американца Керри Макса Кука дважды (в 1979 и 1994 годах) приговорили к высшей мере наказания за изнасилование и убийство Линды Джо Эдвардс. Мужчина обжаловал приговор, планировал самоубийство, однако в 1999-м Кук заключил сделку со следствием, признал вину и смог выйти на свободу, пишет «Свободная пресса».

Теперь суд Техаса признал 68-летнего американца «фактически невиновным» на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств, использовавшихся прокуратурой. Во лжи уличили «альтернативного подозреваемого», который долгое время был в конфликте с жертвой, и главного свидетеля — сокамерника Кука, утверждавшего, что тот якобы сознался в совершенном преступлении. Кроме того, очередная судмедэкспертиза оспорила принадлежность американцу ДНК на вещах жертвы и заключение об отпечатках его пальцев на двери из квартиры убитой женщины.

