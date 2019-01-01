Общество
Автору комментария назначили штраф в 5 тысяч рублей. Уточняется, что оскорбительное мнение о было оставлено под новостью о школьном конкурсе толерантности, который прошел осенью 2018 года и вызвал негодование части горожан.
Суд в Свердловской области впервые оштрафовал за гомофобный комментарий
25 июня21:20
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе в социальной сети, незаконным, сообщили URA.ru в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Автору комментария назначили штраф в 5 тысяч рублей. Уточняется, что оскорбительное мнение о было оставлено под новостью о школьном конкурсе толерантности, который прошел осенью 2018 года и вызвал негодование части горожан.
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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:ГомосексуализмСуды