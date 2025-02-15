Суд в США официально закрыл дело против Винника

Суд в Сан-Франциско закрыл дело в отношении россиянина Александра Винника, вернувшегося на родину в рамках обмена заключенными с США. Об этом пишет РИА Новости.

«По ходатайству... и при наличии уважительной причины настоящим постановлено, что уведомление о закрытии и сопровождающее его административное ходатайство о засекречивании... должны быть рассекречены и опубликованы в публичном реестре», — указано в решении суда.

Как отметил адвокат Винника Аркадий Бух, закрытие дела против его подзащитного — большая победа, фактически это доказывает неправомерность ареста россиянина. У Винника больше не будет судимости в Соединенных Штатах, мужчина сможет в случае необходимости подать на американскую визу и проводить связанные с бизнесом операции.

В июле 2017 года Винника арестовали в Греции по запросу Вашингтона, обвинив в отмывании денег через криптобиржу BTC-e. Мужчину экстрадировали во Францию, позже вновь отправили в Грецию и оттуда — в США.

Накануне Александр Винник прибыл в Россию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

