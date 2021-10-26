Суд в Одессе обязал воров прочесть «Приключения Тома Сойера»

Малиновский суд Одессы вынес приговор двум ворам после кражи автомагнитол, сообщает «РЕН ТВ».

Им назначили год условно. Также суд обязал их прочесть стихи Тараса Шевченко и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, для того, чтобы развить понимание отношений собственности и общечеловеческих ценностей, следует из судебного решения.

Молодые люди 19 и 23 лет проникли на автостоянку и украли из машины ВАЗ автомагнитолу, три динамика и рычаг коробки передач, а из «Волги» – автомагнитолу.

Суд принял во внимание то, что подсудимые раньше не были судимы, у одного из них есть жена и ребенок. Кроме того, молодые люди признали свою вину и сотрудничали со следствием.

