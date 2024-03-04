Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова

Столичный Басманный суд заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее следствие попросило об аресте эксперта, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании армии.

«Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.», — отметили в учреждении.

Меры будут действовать с момента экстрадиции либо задержания политолога на территории страны.

В марте прошлого года Аббас Галлямов был объявлен в розыск.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИноагентыАрестСудМосква

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