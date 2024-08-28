Суд в Москве заочно арестовал экс-бенефициара «Открытия» Беляева
Столичный Тверской суд заочно арестовал основателя и бывшего бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании... меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали агентству в учреждении.
Беляеву вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему может грозить до десяти лет заключения.
Ранее экс-бенефициар «Открытия» переехал в США и сменил фамилию на Вольфсон. По данным Минюста Соединенных Штатов, мужчину задержали за участие в схеме уклонения от санкций против главы ВТБ Андрея Костина, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru