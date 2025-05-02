Суд в Москве возбудил дело о госизмене против россиянина Силаева

Столичный Мещанский суд возбудил уголовное дело о государственной измене против гражданина по фамилии Силаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки инстанции.

Отмечается, что в отношении россиянина возбуждено дело по ст. 275 Уголовного кодекса.

«Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А.», - говорится в карточке.

Подробностей дела не приводится.

Ранее предпринимателя из Крыма Олега Лысенко арестовали по обвинению в госизмене за финансирование ВСУ, бизнесмен не признает вину, сообщает РЕН ТВ.

