Суд в Москве вновь вменяет Telegram отказ удалить запрещённую информацию
Суд в российской столице вновь привлёк к ответственности мессенджер Telegram в связи с отказом удалить запрещённую информацию. Заседание по этому вопросу назначено на 30 декабря, следует из картотеки Таганского районного суда Москвы.
Таким образом, Telegram может быть в очередной раз оштрафован на сумму до 4 миллионов рублей. До этого та же судебная инстанция уже выносила решение о штрафной санкции в размере 4 млн рублей для Telegram Messenger Inc. по аналогичной причине.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», тогда было заявлено, что мессенджер не удалил некоторые каналы, которые призывали отделить Урал от остальной части России. Какое нарушение вменяют на это раз, не уточняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru