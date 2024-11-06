Суд в Москве вновь вменяет Telegram отказ удалить запрещённую информацию

Суд в российской столице вновь привлёк к ответственности мессенджер Telegram в связи с отказом удалить запрещённую информацию. Заседание по этому вопросу назначено на 30 декабря, следует из картотеки Таганского районного суда Москвы.

Таким образом, Telegram может быть в очередной раз оштрафован на сумму до 4 миллионов рублей. До этого та же судебная инстанция уже выносила решение о штрафной санкции в размере 4 млн рублей для Telegram Messenger Inc. по аналогичной причине.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», тогда было заявлено, что мессенджер не удалил некоторые каналы, которые призывали отделить Урал от остальной части России. Какое нарушение вменяют на это раз, не уточняется.

