Суд в Москве продлил арест журналиста из США Гершковича
Лефортовский районный суд российской столицы удовлетворил просьбу следствия о продлении заключения под стражей американского журналиста Эвана Гершковича. Он проходит обвиняемым по делу о шпионаже.
Срок ареста корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal решено продлить до 30 марта текущего года, информирует пресс-служба судебной инстанции. Заседание состоялось в закрытом формате из-за грифа «секретно» на материалах дела. Гершкович содержится в следственном изоляторе «Лефортово».
Федеральная служба безопасности 30 марта 2023 года сообщила о задержании журналиста в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что гражданин США собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса» РФ. Сам репортёр свою вину отвергает.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года Белый дом подтвердил, что США прорабатывают возможность обмена заключенными, включая Эвана Гершковича.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru