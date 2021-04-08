Суд в Москве продлил арест фигуранту дела о госизмене
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста гражданину РФ Демури Воронину, обвиняемому в государственной измене, сообщает «Интерфакс».
Воронин был задержан в феврале. Некоторое время мужчина работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте - Бундестаге. Также он консультировал международные предприятия и финансовые концерны по актуальным темам в политической и экономической областях.
По предварительным данным, Воронин мог передать сведения, составляющие государственную тайну, в одну из стран НАТО.
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