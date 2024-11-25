Суд в Москве продлил арест блогерам Чекалиным
Столичный Троицкий суд продлил сроки домашнего ареста блогерам Валерии и Артему Чекалиным (Лерчек и Артемчек), которые проходят по делу о выводе из России свыше 250 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.
«Ходатайство о продлении срока домашнего ареста Чекалиной В. В. удовлетворено», — указано в сообщении.
Также продлен домашний арест Артему Чекалину, экс-супругу Лерчек, и их партнеру по бизнесу Роману Вишняку.
Чекалины и Вишняк были задержаны в октябре, напоминает RT. Они подозреваются в валютных операциях по переводу денег на счета нерезидентов РФ с подложными документами. По данным следствия, фигуранты вывели из страны 251 млн рублей, им может грозить до 10 лет заключения и до 10 млн рублей штрафа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru