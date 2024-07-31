Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей

Компанию Google LLC. оштрафовали на 5 млн рублей из-за отказа выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение мирового судьи Таганского района Москвы.

Корпорацию признали виновной в правонарушении, предусмотренном статьей Административного кодекса о непредставлении (или представлении заведомо недостоверных) сведений в орган по контролю и надзору в сфере связи, информтехнологий и массовых коммуникаций.

«Google LLC... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей», — заявили в суде.

Ранее столичный Арбитражный суд взыскал с компании 10 млрд рублей в пользу ее российской «дочки», напоминает RT.

