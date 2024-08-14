Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело блогера Блиновской
Савёловский районный суд российской столицы начал слушания по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, приобретённых преступным путём, а также неправомерном обороте платежей.
Объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что 14 августа состоялось предварительное слушание по делу. Как передаёт RT, заседание проходит в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что Блиновская не выплатила государству около 1,2 миллиарда рублей к началу судебного процесса. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в июле блогер уплатила 230 миллионов рублей долга перед налоговой инспекцией. С января 2024 года Елена Блиновская содержится в следственном изоляторе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru