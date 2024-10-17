Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Брянской области до 14 декабря

Столичный Басманный суд арестовал на два месяца бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко», — постановил суд.

Бывший чиновник пробудет под стражей до 14 декабря.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по его инициативе региональное управление ФСБ начало проверку в отношении Петроченко, напоминает Ura.ru. Губернатор намекнул на возможные коррупционные нарушения, подчеркнув, что область активно сотрудничает с силовиками в борьбе с коррупцией.

