Суд в Краснодаре продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров
Краевой суд Краснодара продлил на полгода арест трем подозреваемым в убийстве двух аниматоров, передает «Коммерсантъ».
Злоумышленники останутся под стражей до 13 ноября. Суд уточнил, что дату рассмотрения уголовного дела по существу сообщат дополнительно.
Подозреваемым также вменяют угон, разбой, похищение и уничтожение документов.
Жесткое убийство произошло в апреле 2023 года. По данным следствия, мужчины напали на автомобиль двух аниматоров на трассе и похитили у них 180 тысяч рублей, а самих аниматоров убили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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