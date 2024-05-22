Суд в Краснодаре продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров

Краевой суд Краснодара продлил на полгода арест трем подозреваемым в убийстве двух аниматоров, передает «Коммерсантъ».

Злоумышленники останутся под стражей до 13 ноября. Суд уточнил, что дату рассмотрения уголовного дела по существу сообщат дополнительно.

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Подозреваемым также вменяют угон, разбой, похищение и уничтожение документов.

Жесткое убийство произошло в апреле 2023 года. По данным следствия, мужчины напали на автомобиль двух аниматоров на трассе и похитили у них 180 тысяч рублей, а самих аниматоров убили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sledcom.ru
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