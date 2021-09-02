Суд в Барнауле признал запрещенной информацию на сайте интернет-магазина iHerb
Центральный районный суд Барнаула признал информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb запрещенной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки суда.
Таким образом суд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на iHerb запрещенной.
Как отметил генеральный директор iHerb в России Илья Микин, компания считает решение суда чрезмерным и не отвечающим духу закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«На наш взгляд нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции. Мы будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции», — подчеркнул Микин в беседе с ТАСС.
Глава российского отделения iHerb считает, что решение суда Барнаула — проявление недобросовестной конкуренции. Микин указал, что прокуратура подала иск на основании обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль», и это может свидетельствовать о «давлении со стороны местных производителей БАД».
Засвияжский районный суд Ульяновска в 2019 году вынес решение удалить фирменное приложение маркетплейса из магазинов программ, признав запрещенной содержащуюся в нем информацию. Прокуратура региона посчитала, что в приложении размещались данные о поставках небезопасных биологически активных добавок к пище. Решение суда подтвердили Ульяновский областной суд и судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. В феврале текущего года Верховный суд РФ признал законность блокировки мобильного приложения iHerb из-за продажи небезопасной продукции.
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